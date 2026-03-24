السعودية تعلن اعتراض 40 مسيرة بالمنطقة الشرقية

كتب : مصراوي

08:03 م 24/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

الرياض (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية، الغنية بالنفط، ليرتفع عدد ما تم تدميره أو اعتراضه، إلى 40 مسيرة اليوم الثلاثاء.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي،" بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية"، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

ووفق بيانات وزارة الدفاع، نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو في اعتراض وتدمير نحو 764 طائرة مسيرة و50 صاروخًا باليستيًا و7 صواريخ كروز، استهدف معظمها منطقتَي الشرقية والرياض.

كانت السعودية حذرت في وقت سابق من العواقب الوخيمة على ضوء استمرار إيران بانتهاك سيادة الدول، ومبادئ القانون الدولي. كما وادانت السعودية واستنكرت مرارا بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لدول الخليج والأردن، مؤكدة تضامنها الكامل، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

السعودية الشرق الأوسط الهجمات الإيرانية الحرب على إيران

