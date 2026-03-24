باكستان: مستعدون لاستضافة المحادثات بين واشنطن وطهران
كتب : وكالات
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، استعداد بلاده لاستضافة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة؛ لتسوية الصراع الراهن في الشرق الأوسط.
وقال شريف في منشور عبر منصة "إكس":-"ترحب باكستان وتدعم بشكل كامل الجهود المبذولة حالياً لإجراء حوار لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها".
وأضاف: " ورهناً بموافقة الولايات المتحدة وإيران، فإن باكستان على أتم الاستعداد وتتشرف باستضافة حوار هادف ونهائي للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الدائر".