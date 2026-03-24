إعلان

باكستان: مستعدون لاستضافة المحادثات بين واشنطن وطهران

كتب : وكالات

08:15 م 24/03/2026

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، استعداد بلاده لاستضافة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة؛ لتسوية الصراع الراهن في الشرق الأوسط.

وقال شريف في منشور عبر منصة "إكس":-"ترحب باكستان وتدعم بشكل كامل الجهود المبذولة حالياً لإجراء حوار لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها".

وأضاف: " ورهناً بموافقة الولايات المتحدة وإيران، فإن باكستان على أتم الاستعداد وتتشرف باستضافة حوار هادف ونهائي للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الدائر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

