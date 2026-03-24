بيروت (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن إجمالي عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلى على لبنان منذ 2 مارس الجاري وحتى اليوم ارتفع الى 1072 قتيلا والجرحى إلى 2966 جريحا.

وقد استشهد في الساعات الـ24 الماضية 33 شخصا وجرح 90.

إسرائيل تشن غارات جوية على جنوب لبنان

وفي سياق منفصل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منطقة ساحل علما، في قضاء كسروان في غرب وسط لبنان، حيث سمعت انفجارات متتالية في منطقة كسروان، ناجمة عن سقوط صواريخ اعتراضية.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أصيب عدد من المواطنين بجروح طفيفة جراء تطاير شظايا الغارة الإسرائيلية، حيث سقط أحد الصواريخ في وادي في بلدة فيطرون في قضاء كسروان.

وشن الطيران المسير الإسرائيلي غارةً على بلدة الشعيتية في جنوب لبنان. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مجددا على عبارة بركة المشروع في بلدة أرزي في جنوب لبنان.