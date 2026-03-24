وزير الأوقاف يتفقد انتظام العمل بالديوان العام ويهنئ العاملين بعيد الفطر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، مؤكدة حدوث حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

ووفق موقع "The Weather Channel" المتخصص في الأرصاد الجوية، جرى رصد توقيت سقوط الأمطار على محافظة الجيزة بداية من الساعة السادسة صباح غدٍ الأربعاء، على أن تستمر في الهطول حتى الساعة 11 صباحًا.

وبداية من الساعة 12 ظهر الأربعاء تكون هناك عواصف رعدية متناثرة، مع نشاط لحركة الرياح، حتى الرابعة عصرًا، قبل أن تعود الأمطار مجددًا في المساء.

هيئة الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

وفي ذات السياق أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار المتوقع حدوثها خلال هذه الفترة، قد تصل حد السيول لفترة متقطعة على مناطق من محافظات سيناء والبحر الأحمر.

ولفتت الهيئة، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر مع ساعات النهار، وقد تكون رعدية أحيانا، وقد يصاحبها فرص تساقط حبات البرد على مناطق: القاهرة الكبرى - مدن القناة - الفيوم - بني سويف - المنيا.

ونوهت إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق: وسط وجنوب الصعيد والصحراء الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

أعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض لحالة طقس لم تحدث في شتاء العام الماضي، لكنها ليست في نفس مستوى قوة ما حدث في مارس 2020.

