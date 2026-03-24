الهلال الأحمر الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت 82 ألف منشأة مدنية

كتب : د ب أ

04:32 م 24/03/2026

جمعية الهلال الأحمر الإيراني

قالت جمعية الهلال الأحمر الإيراني اليوم الثلاثاء إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ألحقت الضرر أو دمرت أكثر من 82 ألف منشأة مدنية.

وقال رئيس المنظمة بير حسين كوليوند إن المنشآت المتضررة تشمل 62 ألف منزل و281 مركزا طبيا ومستشفيات وصيدليات.

وأضاف أن 498 مدرسة تضررت من الهجمات المباشرة أو الهجمات في محيطها، موضحا أنه تم استهداف منظمته أيضا، وقال كوليوند إن الصواريخ استهدفت 17 نقطة إنقاذ و12 مركبة إنقاذ.

الهلال الأحمر الإيراني بنية تحتية إيرانية إيران وأمريكا الحرب على إيران

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس
وول ستريت جورنال: دول الخليج في طريقها للانضمام إلى الحرب ضد إيران
ظافر العابدين يروج لمسلسله الجديد "ممكن" مع نادين نسيب نجيم
قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج
