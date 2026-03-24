قالت جمعية الهلال الأحمر الإيراني اليوم الثلاثاء إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ألحقت الضرر أو دمرت أكثر من 82 ألف منشأة مدنية.

وقال رئيس المنظمة بير حسين كوليوند إن المنشآت المتضررة تشمل 62 ألف منزل و281 مركزا طبيا ومستشفيات وصيدليات.

وأضاف أن 498 مدرسة تضررت من الهجمات المباشرة أو الهجمات في محيطها، موضحا أنه تم استهداف منظمته أيضا، وقال كوليوند إن الصواريخ استهدفت 17 نقطة إنقاذ و12 مركبة إنقاذ.