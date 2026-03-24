اندلع حريق هائل في مبنى المحكمة التاريخي البالغ من العمر 134 عامًا في مدينة روم بولاية جورجيا الأمريكية، ما أدى إلى انهيار برج الجرس الشهير للمبنى. وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تم إجلاء جميع المتواجدين داخل المبنى بأمان، ولم ترد تقارير عن إصابات.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، بدأ الحريق حوالي الساعة 2:12 ظهرًا، ما تسبب بانهيار برج الجرس الرمزي للمبنى، بينما التهمت النيران السقف بالكامل. وأدى الحريق إلى تشريد 35 موظفًا، واضطر إلى إغلاق مكاتب الضرائب والتسجيل بالمقاطعة حتى إشعار آخر.

قال مدير المقاطعة، جيمي ماكورد: "إنه يوم صعب في مقاطعة فلويد".





يضم المبنى مكاتب مقيم الضرائب ومفوض الضرائب في المقاطعة. وعلى الرغم من أن معظم السجلات قد تم تحويلها إلى صيغة رقمية، أشار بعض مسؤولي الولاية الأمريكية إلى أن العديد من السجلات الورقية قد فُقدت.

وتعمل السلطات حاليًا على إيجاد مكان مؤقت لنقل الموظفين المشردين إلى المحكمة الحالية الواقعة مباشرة خلف المبنى المحترق.

أحد المباني التاريخية

ويُعدّ المبنى، الذي اندلعت فيه النيران، أحد المباني التاريخية المبنية من الطوب الأحمر، وقد شُيّد عامي 1892–1893، ويعرف أيضًا باسم المحكمة القديمة أو مكتب تسجيل العلامات، وتم إدراجه في السجل الوطني للأماكن التاريخية. وكان المبنى يخضع لعملية ترميم بتكلفة 4 ملايين دولار، شملت إصلاحات الطوب وأعمال المزاريب، عندما اندلع الحريق.

وبتخوف بعض المسؤولين من أن مستقبل المبنى التاريخي غير مؤكد، يأتي أحد المخاوف الرئيسية من احتمال انهيار بقية المبنى.











