رغم وعود ترامب.. قصف محطات طاقة في أصفهان وخرمشهر

كتب : مصراوي

02:39 ص 24/03/2026

مجمع أصفهان النووي

وكالات

رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية بأن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة للغاية"، بشأن "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط". ونتيجة لذلك، قال إنه يؤجل خطة لقصف شبكة الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام. إلا أن إيران أعلنت استهداف محطات للطاقة في مدينة أصفهان ومحطة الغاز في خرمشهر.

وقالت وكالة فارس الإيرانية الثلاثاء: "في إطار ما وُصف بالاعتداءات المتواصلة من قبل "العدو الأمريكي-الإسرائيلي" يوم الاثنين، تم استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تقليل ضغط الغاز في شارع كاوه بمدينة أصفهان، كما وردت تقارير متزامنة عن استهداف خط أنابيب الغاز لمحطة كهرباء خرمشهر".

وبحسب ما أفادت به وكالة "فارس"، فإن الهجوم على منشآت الغاز في أصفهان أدى إلى أضرار في أجزاء من هذه المنشآت والمنازل المجاورة.

وأشارت التقارير، إلى أن عدم وقوع انفجار ضخم يعود إلى تطبيق إجراءات "الدفاع غير العسكري"، حيث تبين أن المحطة كانت قد أُخرجت من الخدمة مسبقًا وفق متطلبات السلامة قبل وقوع الهجوم.

استهداف خط أنابيب الغاز

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير باستهداف خط أنابيب الغاز الخاص بمحطة كهرباء خرمشهر حسبما أعلنت الوكالة الإيرانية.

وأكد القائم بأعمال محافظ خرمشهر، أن مقذوفًا سقط في منطقة خارج محطة خط الغاز، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأضاف أن إمدادات الطاقة في خرمشهر مستمرة دون أي انقطاع بفضل جهود المسؤولين.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد استهدفتا سابقًا بعض مراحل مصفاة "بارس الجنوبي"، ما أدى إلى رد فعل قوي من القوات العسكرية الإيرانية. كما أشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة كانت قد تعهدت بعد ذلك بعدم استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران مجددًا.

