

وكالات

أظهر الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 22 و23 مارس 2026 في إيطاليا، أن الإصلاح القضائي في روما قد تم رفضه بشكل واضح، حيث حصل خيار "لا" على نحو 54% من الأصوات مقابل 46% لخيار "نعم".

وبذلك، اختار المواطنون الاحتفاظ بالهيكل الحالي للنظام القضائي ورفضوا فصل مسارات القضاة والمدعين العامين والتعديلات الأخرى المقترحة في القانون الذي أقره البرلمان والذي قدمته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

رفض الإصلاح القضائي

مع رفض الناخبين الإيطاليين للإصلاح القضائي الذي دفعته رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أعربت الزعيمة اليمينية المتشددة عن أسفها لما وصفته بـ"الفرصة الضائعة" لتحديث البلاد.

واعتُبرت ميلوني الهزيمة في منشور على الإنترنت، ووصفت النتيجة بأنها "فرصة ضائعة لتحديث إيطاليا"، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها لقرار الناخبين. كما وعدت بـ"مواصلة العمل بجدية وتصميم من أجل مصلحة الوطن ولإكرام التفويض الذي مُنح لنا".

ومع ذلك، تمثل النتيجة ضربة كبيرة لميلوني وحلفائها، الذين حافظوا على ائتلاف حكومي مستقر منذ عام 2022.

ما كان يتضمنه إصلاح ميلوني؟

كان الإصلاح المقترح يركز على فصل مسارات القضاة والمدعين العامين، ومنعهم من التنقل بين هذين الدورين. كما كان أحد ركائز المقترح تقسيم المجلس الأعلى للقضاء الحالي إلى هيئتين إشرافيتين منفصلتين، حيث يتم اختيار الأعضاء بالقرعة بدلاً من التصويت من قبل زملائهم أو المشرعين. كما كان من المقرر إنشاء هيئة تأديبية جديدة مكونة من 15 عضوًا.

قبل التصويت الذي جرى يومي الأحد والاثنين، قال وزير العدل ميلوني، كارلو نورديو، إن الإصلاح سيعالج "الآلية الشبه مافياوية" التي تعمل بين القضاة.

محاولة السيطرة على القضاء

كما استغلت المعارضة الاستفتاء لتعبئة منتقدي ميلوني والتعبير عن شعور أوسع بعدم الرضا عن سياساتها. واتهموا الحكومة اليمينية بمحاولة وضع القضاء تحت سيطرتها.

وكتب رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، رئيس حركة خمس نجوم الشعبوية، على الإنترنت بعد نشر التوقعات: "لقد فعلناها! تحيا الدستور!"

وعلى الرغم من ذلك، وعدت ميلوني بالبقاء في منصبها بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. بينما حاول كونتي تصوير النتيجة على أنها بمثابة "إشعار بالإخلاء" للحكومة بعد أربع سنوات.

وقال رئيس الوزراء السابق الآخر، ماتيو رينزي، إن القائد في موقع ميلوني لا يمكنه "التظاهر بأن الأمور تسير كالمعتاد". وأضاف: "عندما يفقد القائد لمسته السحرية، يبدأ الجميع في الشك به".

ومن المعروف أن رينزي استقال من منصبه القيادي في عام 2016 بعد خسارته استفتاءه الخاص حول إصلاح البرلمان وإعادة توزيع السلطات بين فروع الحكومة. ومن المتوقع أن تجري إيطاليا الانتخابات البرلمانية العام المقبل.