زيلينسكي: لدينا أدلة قاطعة على نقل معلومات استخباراتية روسية لإيران

كتب : محمود الطوخي

12:29 ص 24/03/2026

فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن المخابرات العسكرية الأوكرانية تمتلك أدلة "قاطعة" تثبت استمرار تدفق المعلومات الاستخباراتية الروسية لإيران، محذرا من أن هذا النشاط لا يمكن إلا أن يطيل أمد الحرب في الشرق الأوسط.

تفاصيل نقل المعلومات الاستخباراتية الروسية لإيران

وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" عقب لقائه برئيس الاستخبارات العسكرية، إن روسيا تستخدم قدراتها الخاصة في مجال استخبارات الإشارات والاستخبارات الإلكترونية، فضلا عن جزء من البيانات التي تم الحصول عليها من خلال التعاون مع الشركاء في الشرق الأوسط.

أدلة متزايدة حول المعلومات الاستخباراتية الروسية لإيران

وفي وقت لاحق من خطابه، أوضح زيلينسكي أن هناك أدلة متزايدة على استمرار الجهود الروسية لتوجيه المعلومات إلى طهران.

ووصف الرئيس الأوكراني هذا الدعم قائلا: "هذا نشاط تخريبي واضح ويجب إيقافه لأنه لا يؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار. جميع الدول المسؤولة لديها مصلحة في ضمان الأمن ومنع حدوث مشكلة أكبر".

تداعيات استمرار المعلومات الاستخباراتية الروسية لإيران

وحول التأثير الاقتصادي والميداني، أضاف زيلينسكي: "تتفاعل الأسواق بالفعل بشكل سلبي، وهذا يعقد بشكل كبير وضع الوقود في العديد من البلدان. وبمساعدة النظام الإيراني على البقاء وضرب الأهداف بدقة أكبر، فإن روسيا تطيل أمد الحرب فعليا".

الموقف الروسي من المعلومات الاستخباراتية الروسية لإيران

في المقابل، رفض الكرملين الأسبوع الماضي تقريرا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأن روسيا كانت تشارك صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الطائرات المسيرة المطورة مع إيران، واصفا تلك الأنباء بأنها "أخبار كاذبة".

معلومات استخباراتية روسية لإيران المخابرات العسكرية الأوكرانية الدعم الروسي لإيران بالمسيرات الحرب في إيران

