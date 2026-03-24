قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن المخابرات العسكرية الأوكرانية تمتلك أدلة "قاطعة" تثبت استمرار تدفق المعلومات الاستخباراتية الروسية لإيران، محذرا من أن هذا النشاط لا يمكن إلا أن يطيل أمد الحرب في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" عقب لقائه برئيس الاستخبارات العسكرية، إن روسيا تستخدم قدراتها الخاصة في مجال استخبارات الإشارات والاستخبارات الإلكترونية، فضلا عن جزء من البيانات التي تم الحصول عليها من خلال التعاون مع الشركاء في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق من خطابه، أوضح زيلينسكي أن هناك أدلة متزايدة على استمرار الجهود الروسية لتوجيه المعلومات إلى طهران.

There is growing evidence that the Russians continue to provide the Iranian regime with intelligence support. This is clearly destructive activity, and it must be stopped, as it only leads to further destabilization. All decent states are interested in guaranteeing security and… pic.twitter.com/tg1WwPnb6n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2026

ووصف الرئيس الأوكراني هذا الدعم قائلا: "هذا نشاط تخريبي واضح ويجب إيقافه لأنه لا يؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار. جميع الدول المسؤولة لديها مصلحة في ضمان الأمن ومنع حدوث مشكلة أكبر".

وحول التأثير الاقتصادي والميداني، أضاف زيلينسكي: "تتفاعل الأسواق بالفعل بشكل سلبي، وهذا يعقد بشكل كبير وضع الوقود في العديد من البلدان. وبمساعدة النظام الإيراني على البقاء وضرب الأهداف بدقة أكبر، فإن روسيا تطيل أمد الحرب فعليا".

في المقابل، رفض الكرملين الأسبوع الماضي تقريرا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأن روسيا كانت تشارك صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الطائرات المسيرة المطورة مع إيران، واصفا تلك الأنباء بأنها "أخبار كاذبة".