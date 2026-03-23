تحذير عاجل للأمريكيين في عُمان.. والسفارة تطالب بـ"الاحتماء الفوري"

كتب : مصطفى الشاعر

10:26 م 23/03/2026

أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة العُمانية مسقط، تحذيرا أمنيا عاجلا لمواطنيها في كافة أنحاء السلطنة، طالبتهم فيه بـ "الاحتماء في أماكن مغلقة" فورا، وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط.

"نشاط مستمر" وإجراءات احترازية

جاء التحذير بسبب ما وصفته السفارة بـ "نشاط مستمر" جاري حاليا، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا النشاط، داعية المقيمين للعثور على أماكن آمنة داخل مساكنهم أو في مبانٍ قريبة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين.

تخزين مؤن وأوامر بالمغادرة

شددت السفارة، في بيانها، على ضرورة "توفير إمدادات كافية من الغذاء، الماء، والأدوية، وغيرها من العناصر الأساسية"، كما حثت الجميع على الابتعاد عن أي حطام في حال وقوع هجوم، ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية للحصول على التوجيهات.

وكشف البيان، أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أمرت بالفعل الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة عُمان، وذلك بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب "الأمريكية الإسرائيلية" ضد إيران.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)
زووم

"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)
بعد انضمامه للمرة الأولى.. التوأم يستقبلان هيثم حسن بمعسكر الفراعنة
رياضة عربية وعالمية

بعد انضمامه للمرة الأولى.. التوأم يستقبلان هيثم حسن بمعسكر الفراعنة
الأهل رفضوا استلام الجثث.. محامية المتهم بـ"مذبحة كرموز" تكشف تفاصيل صادمة
أخبار المحافظات

الأهل رفضوا استلام الجثث.. محامية المتهم بـ"مذبحة كرموز" تكشف تفاصيل صادمة
كيف رسم البنتاجون سيناريو الاستيلاء على جزيرة "خرج" الإيرانية؟
شئون عربية و دولية

كيف رسم البنتاجون سيناريو الاستيلاء على جزيرة "خرج" الإيرانية؟
إعلام عبري: أمريكا حددت لإسرائيل موعد إنهاء الحرب على إيران
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: أمريكا حددت لإسرائيل موعد إنهاء الحرب على إيران

