قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر مطلع، الاثنين، إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة محاولات فتح المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

دور فانس في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وأشار المصدر إلى أن فانس ونتنياهو بحثا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران، موضحا أن نائب الرئيس ترامب يقود جهود واشنطن الدبلوماسية مع طهران، إذ قد يتولى رئاسة فريق التفاوض الأمريكي إذا بدأت محادثات السلام خلال هذا الأسبوع.

وساطة إقليمية لاستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وعلى ضوء إنذار الرئيس دونالد ترامب لإيران، حاولت مصر وتركيا وباكستان استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب.

وقال مصدران مطلعان، إن الوسطاء رصدوا أمس رغبة من كلا الجانبين في إجراء مفاوضات لم تكن موجودة في الماضي.

وأوضح مصدر مطلع، أن الإيرانيين كانوا منفتحين على الأمر، كما أراد الأمريكيون المضي قدما بسبب الأسواق وأسعار النفط، مشيرا إلى أن جهود الوسطاء أتاحت تمديد الموعد النهائي الذي حدده ترامب، والذي كان من المفترض أن ينتهي الآن، مما أسهم في اكتساب 5 أيام إضافية للمحادثات.

شروط واشنطن في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

ووفقا للمصادر، يرغب الأمريكيون في إجراء المحادثات مع شخص قادر على اتخاذ القرارات في إيران، وليس مع وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي يصفونه بأنه "جهاز فاكس لا ينقل سوى الرسائل".

وتؤكد المصادر، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف هو الشخص الذي يرغب الأمريكيون بالتحدث إليه، إذ يعتبرون أنه أصبح الشخصية المدنية الأرفع نفوذا والأكثر تأثيرا، والأقرب إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بعد اغتيال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة

وحتى الآن، كانت المحادثات غير مباشرة واقتصرت على نقل الرسائل عبر وسطاء.

وكشف مصدر مطلع، أن الجهود المبذولة الآن تتمثل في إجراء مكالمة هاتفية اليوم بين قاليباف ومسؤول أمريكي رفيع المستوى، ربما يكون نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والتي قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت المفاوضات الجادة ستبدأ بين البلدين لإنهاء الحرب.

وقال مصدر آخر، إن الوسطاء يريدون بدء محادثات مباشرة حتى يتسنى عقد قمة ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في وقت لاحق من هذا الأسبوع في باكستان.

فرص نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وخلافا لتصريحات ترامب، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يُطرح اتفاق فعليا، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا مجرد إجراء يهدف إلى كسب الوقت وتهدئة الذعر الاقتصادي العالمي.

لكن التفاؤل الذي أبداه الرئيس الأمريكي في الساعات الأخيرة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق يثير أيضا احتمال رغبته الحقيقية في إنهاء الحرب، حيث يُفضّل ترامب كعادته، إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، ليتمكن من اتخاذ القرار في أي لحظة.