داكار (أ ب)

كشف مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية اليوم الاثنين، أن واشنطن نشرت مسيرات في نيجيريا بغرض تقديم الدعم الاستخباراتي والتدريبي، وذلك في وقت تواجه فيه القوات المسلحة النيجيرية أزمة أمنية معقدة على جبهات متعددة.

وتم نشر طائرات "إم كيو-9" المعروفة باسم "ريبر"، بالتزامن وصول 200 جندي أمريكي إلى نيجيريا الشهر الماضي.

وتستطيع هذه الطائرات التحليق على ارتفاع يزيد عن 40 ألف قدم، والبقاء في الجو لأكثر من 30 ساعة متواصلة، وقد استخدمها الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) لسنوات في عمليات بمنطقة الشرق الأوسط، بدءًا من أفغانستان والعراق، وصولًا إلى اليمن خلال حملة القصف الجوي الأمريكية هناك.

يشار إلى أن نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، تخوض معارك ضارية وتحديدا في شمالها في ظل أزمة أمنية بالغة التعقيد.



ومن أبرز التنظيمات المسلحة النشطة في البلاد جماعة "بوكو حرام" والفصيل المنشق عنها، الذي بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" ويعرف باسم "ولاية غرب أفريقيا" (إيسواب).

وإضافة إلى ذلك ، جماعة "لوراوا" المرتبطة بالتنظيم ذاته، فضلًا عن عصابات مسلحة محلية تنشط في خطف المواطنين مقابل فدية والتنقيب غير المشروع عن المعادن.

ومن جانبه، أوضح متحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) ، أن القوات الأمريكية "تعمل جنبًا إلى جنب مع نظريتها النيجيرية، حيث تقدم دعمًا استخباراتيًا، واستشارات، وتدريبات ميدانية موجهة لدعم القوات المسلحة النيجيرية".

وفي ديسمبر الماضي ، شنت القوات الأمريكية غارات جوية على مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في شمال غرب نيجيريا، الذين اتهمهم الرئيس ترامب بذبح المسيحيين في البلاد.