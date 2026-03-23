تشهد الساحة السياسية تناقضا واضحا بشأن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث تؤكد واشنطن التوصل إلى نقاط اتفاق رئيسية، بينما تنفي طهران حدوث أي تواصل رسمي.

طلب رسمي لبدء المفاوضات الأمريكية الإيرانية

صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، بأن واشنطن طلبت عقد اجتماع يوم السبت مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مؤكدا أن طهران لم ترد على هذا الطلب حتى الآن، كما أن المجلس الأعلى للأمن القومي لم يراجع المسألة بعد.

البرلمان ينفي إجراء المفاوضات الأمريكية الإيرانية

من جانبه، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال: "يطالب شعبنا بإنزال أقصى العقوبات بالمهاجمين. ويقف جميع كبار المسؤولين صفا واحدا خلف قائدهم وشعبهم حتى يتحقق هذا الهدف".

وأكد قاليباف، أنه لم تجرِ أي محادثات مع واشنطن، معتبرا أن الأخبار الكاذبة تهدف إلى التلاعب بالأسواق والهروب من المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل.

الخارجية ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وفي السياق نفسه، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود محادثات جارية لإنهاء الحرب، خلافا لتصريحات الرئيس دونالد ترامب.

وقال بقائي لوكالة أنباء "إرنا" "خلال الأيام القليلة الماضية، وردت رسائل من عدة دول صديقة بشأن طلب الولايات المتحدة إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب، وقد تم الرد عليها بشكل مناسب ووفقا لمواقف البلاد المبدئية".

وحذّر بقائي من العواقب الوخيمة لأي هجوم على البنية التحتية الحيوية لبلاده، مشددا على أن أي عمل يستهدف قطاع الطاقة الإيراني سيُقابل برد حاسم وفوري وفعال من القوات.

ترامب يعلن تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية

في المقابل، أكد الرئيس دونالد ترامب إلى الصحفيين في مطار بولاية فلوريدا، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات قوية مع إيران، وأن الجانبين توصلا إلى نقاط اتفاق رئيسية.

وأوضح أن المحادثات التي جرت يوم الأحد ستستمر يوم الاثنين، قائلا: "لقد أجرينا محادثات قوية للغاية. سنرى إلى أين ستؤدي. لدينا نقاط اتفاق رئيسية، أقول، جميع نقاط الاتفاق تقريبا. سنجتمع اليوم على الأرجح عبر الهاتف".

وأضاف ترامب أن مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر هما من أجريا المحادثات.

مع ذلك، لم يذكر الرئيس الأمريكي اسم الشخص الذي تحدثت إليه الولايات المتحدة في طهران، لكنه وصفه بأنه "الرجل الذي أعتقد أنه الأكثر احتراما والقائد".

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة لم تتلق أي اتصال من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، موضحا أنه لا يعلم ما إذا كان خامنئي على قيد الحياة، مضيفا أنه لا يرغب في قتله.