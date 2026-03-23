إيران تزين صواريخها بصور رئيس الوزراء الإسباني

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن إيران بدأت بوضع ملصقين على صواريخها تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مصحوبة بتصريح له ينتقد فيه الحرب ضد إيران.

وتظهر الصورة صاروخا عليه صورة سانشيز واقتباس من تصريح له يقول: "بالطبع، هذه الحرب ليست غير شرعية فحسب، بل لا إنسانية أيضا"، إضافة إلى عبارة شكر لسانشيز.

وأعرب ملصق آخر عن امتنان الإيرانيين للمشاركين في مظاهرة نظمت في لندن تعاطفا مع ضحايا جرائم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ومنذ البداية دان سانشيز بشدة ما وصفه بـ"العمل العسكري أحادي الجانب" الذي تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، محذرا من أنه يسهم في "إيجاد نظام دولي أكثر عداء وفي عدم اليقين".

وحظرت إسبانيا استخدام أراضيها لضرب إيران، ودعت إلى خفض التصعيد فورا واستئناف الحوار السياسي في الشرق الأوسط.

وأكد سانشيز أن موقف حكومته "واضح وثابت" ويمكن تلخيصه في عبارة "لا للحرب".

ووفقا له، فإن مهمة الحكومة هي تحسين حياة المواطنين، وليس جر البلاد إلى صراعات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار الاقتصادي والتهديدات الأمنية، وفقا لروسيا اليوم.