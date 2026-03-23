وكالات

قتل آلاف الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير، وردت إيران بغارات جوية على إسرائيل وقواعد أمريكية ودول الخليج.

فيما ​يلي عدد قتلى الحرب المسجل حتى 22 مارس والذي أوردته رويترز دون أن تتحقق منه على نحو مستقل.

إيران:

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، مقرها الولايات المتحدة، في 21 مارس، إن 3230 شخصا لقوا حتفهم بينهم 1406 مدنيين، بما في ذلك 210 أطفال على الأقل.

وتقول الوكالة، إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية عند الحاجة.

أشارت أحدث تقارير صادرة عن وسائل إعلام حكومية إلى مقتل 1270 شخصا، ​لكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة قال في السادس من مارس، إن 1332 على الأقل لقوا حتفهم جراء الحرب منذ ​اندلاعها.

ولم يقدم أي توضيح بشأن هذا التناقض، ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأرقام تشمل 104 على الأقل ⁠قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا قتلى بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس.

لبنان:

قالت السلطات ​اللبنانية، إن نحو 1029 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من مارس.

وذكرت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية اللبنانية، أن أكثر من 100 ​من القتلى من الأطفال.

العراق:

ذكرت سلطات الصحة العراقية، أن ما لا يقل عن 60 شخصا قتلوا، معظمهم أعضاء في قوات الحشد الشعبي الشيعية.

قال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية، إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

إسرائيل:

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أن 15 مدنيا قتلوا، بينهم 9 في هجوم صاروخي إيراني على بيت شيمش ​بالقرب من القدس في الأول من مارس.

قال الجيش، إن 2 من جنوده قتلا في جنوب لبنان، كما قُتلت 4 نساء فلسطينيات ​في هجوم صاروخي إيراني على الضفة الغربية المحتلة.

في سياق منفصل، قتل إسرائيلي داخل سيارته في 22 مارس قرب الحدود مع لبنان، إثر ما وصفه الجيش ‌الإسرائيلي بإطلاق صاروخي ⁠من الأراضي اللبنانية.

إلا أن الجيش أعلن بعد ساعات أنه يجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كان قتل بنيران إسرائيلية.

الولايات المتحدة:

قتل 13 من أفراد القوات المسلحة، إذ أعلن الجيش الأمريكي، أن 6 منهم تأكدت وفاتهم بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية في العراق، بينما قتل 7 آخرون أثناء العمليات على إيران.

الكويت:

أفادت السلطات الكويتية بمقتل 6 بينهم شخصان في هجمات إيرانية و2 من منتسبي ​وزارة الداخلية ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.