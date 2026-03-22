قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن استهداف إسرائيل البنى التحتية في الجنوب، جنوح خطير نحو التدمير الممنهج لمرافق مدنية وسكنية.

وأضاف الرئيس اللبناني، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن الاستهداف الإسرائيلي في جنوب لبنان يرقى إلى سياسة عقاب جماعي للمدنيين.

استهداف جسور نهر الليطاني

وأكد الرئيس اللبناني، أن استهداف جسور نهر الليطاني يندرج ضمن مخططات مشبوهة لإقامة منطقة عازلة وتثبيت واقع الاحتلال.

هدم المنازل في لبنان

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيل تلقى أوامر بتسريع عمليات هدم المنازل في قرى الخطوط الأمامية داخل لبنان.

تدمير جميع الجسور المقامة فوق نهر الليطاني

وأكد كاتس أن التعليمات التي تلقاها جيش الاحتلال تشمل التدمير الفوري لجميع الجسور المقامة فوق نهر الليطاني.