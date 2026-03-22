إعلان

كوبا: نستعد لاحتمال تعرضنا لهجوم عسكري أمريكي

كتب : د ب أ

04:26 م 22/03/2026

كوبا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، إن البلاد بصدد الاستعداد لاحتمال تعرضها لهجوم عسكري، في وقت يزيد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على الحكومة في هافانا ويشير إلى أنها قد تكون الهدف الأمريكي التالي بعد فنزويلا وإيران.

وأوضح دي كوسيو في مقابلة تُبث اليوم الأحد على شبكة (إن بي سي) الأمريكية قائلا: "جيشنا مستعد دائما، وهو في الواقع يستعد هذه الأيام لاحتمال وقوع عدوان عسكري" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال: "سيكون من السذاجة إذا لم نفعل ذلك ونحن ننظر إلى ما يحدث حول العالم. لكننا نأمل حقا ألا يحدث هذا الأمر." ورفض دي كوسيو تحديد طبيعة الاستعدادات العسكرية.

وتتسق تصريحات دي كوسيو مع موقف كوبا المتحدي في وقت يصعد فيه ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو لهجتهما ضد القيادة التي يديرها الشيوعيون.

ومنذ تأكيد إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، أفرجت الحكومة الكوبية عن عدد ضئيل من السجناء السياسيين وعرضت فتح اقتصادها أمام استثمارات الكوبيين المقيمين في الخارج.

وانتقد روبيو تلك الإجراءات الأسبوع الماضي، واصفا إياها بأنها "ليست جذرية بما يكفي".

وقال دي كوسيو: "رغم أن كوبا منفتحة على الاستثمارات"، فإن التغيير السياسي الذي تمليه الولايات المتحدة، وكذلك المناقشات بشأن السجناء في السجون الكوبية، أمران غير مطروحين للنقاش

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوبا أمريكا وكوبا ترامب وكوبا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

