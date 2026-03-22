ترامب يُوجه تهديدًا قويًا لـ إيران ويعطيها إنذارًا لفتح مضيق هرمز.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

02:17 ص 22/03/2026

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، أنه إذا لم تقم بفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة فستضرب الولايات المتحدة وتدمر محطات الطاقة المختلفة لديها.

كتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تقم إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، ودون أي تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءا من أكبرها أولا".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة والاستخبارات، أن الولايات المتحدة تواجه "مشكلة عصية" لإعادة فتح مضيق هرمز.

في وقت سابق، أكدت القوات المسلحة الإيرانية، أن ساحة المعركة ستصبح أكثر صعوبة على العدو، مشيرة إلى أن الرصد والتحليل خلال أيام الحرب أدخلت تكتيكات هجومية جديدة إلى ميدان القتال، وفقا لروسيا اليوم.

