هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن ضربات قاسية، قد تشمل تدمير البنية التحتية ومحطات الطاقة، إذا لم يتم فتح مضيق هرمز بالكامل لضمان حرية تدفق النفط.

كتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تقم إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، ودون أي تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءا من أكبرها أولا".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة والاستخبارات، أن الولايات المتحدة تواجه "مشكلة عصية" لإعادة فتح مضيق هرمز.

في وقت سابق، أكدت القوات المسلحة الإيرانية، أن ساحة المعركة ستصبح أكثر صعوبة على العدو، مشيرة إلى أن الرصد والتحليل خلال أيام الحرب أدخلت تكتيكات هجومية جديدة إلى ميدان القتال، وفقا لروسيا اليوم.