التلفزيون الإيراني يعتذر عن نشر تحذير إخلاء للدوحة: "جهات مطلعة نفت صحة الخبر"

كتب : وكالات

12:15 ص 22/03/2026 تعديل في 12:18 ص

إيران

اعتذر التلفزيون الإيراني لقرائه ومتابعيه بعد نشر خبر يتعلق بتحذير بإخلاء العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنه تبين لاحقا أنه غير صحيح.
وقال التلفزيون الإيراني في بيان اليوم السبت، أنه المعلومات المتداولة لم تستند إلى مصادر رسمية، مشيراً إلى أن جهات مطلعة نفت صحة الخبر.
وأوضح التلفزيون الإيراني، أن النشر جاء نقلا عن بعض المصادر الداخلية قبل أن يتم حذفه فور التحقق من عدم صحته.
وكان نشر التلفزيون الإيراني، خبر أن الحرس الثوري الإيراني أصدر تحذيراً لسكان الدوحة دعا فيه إلى إخلاء مناطق قالت إنها تؤوي مصالح وقوات أميركية ومنصات إعلامية مناهضة لإيران.

الدوحة قطر إيران اخلاء الدوحة صواريخ إيران إيران وأمريكا

