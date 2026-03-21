قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، إن إسرائيل تشهد خسائر مؤلمة في صفوف المدنيين نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية واللبنانية.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، "إنه في نهاية الأسبوع الثالث من الحرب على إيران نشعر يوميا بثقل المسؤولية والثمن المدفوع في الجبهة الداخلية".

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى أنه نتيجة للضربات الإسرائيلية أصبح النظام في إيران أضعف وأكثر انكشافا وأقل قدرة على الدفاع.

وأكد زمير، أنه لدى واشنطن وتل أبيب مصلحة مشتركة في إزالة تهديد وجودي لإسرائيل والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي دول أوروبا من الصواريخ الإيرانية، مؤطكدًا أن مداها يصل كل العواصم الأوروبية.