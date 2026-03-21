رئيس الأركان الإسرائيلي: نشهد خسائر مؤلمة في صفوف المدنيين نتيجة الهجمات الصاروخية

كتب : وكالات

10:12 م 21/03/2026

إيال زامير

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، إن إسرائيل تشهد خسائر مؤلمة في صفوف المدنيين نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية واللبنانية.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، "إنه في نهاية الأسبوع الثالث من الحرب على إيران نشعر يوميا بثقل المسؤولية والثمن المدفوع في الجبهة الداخلية".
وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى أنه نتيجة للضربات الإسرائيلية أصبح النظام في إيران أضعف وأكثر انكشافا وأقل قدرة على الدفاع.

وأكد زمير، أنه لدى واشنطن وتل أبيب مصلحة مشتركة في إزالة تهديد وجودي لإسرائيل والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وفي وقت سابق من اليوم، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي دول أوروبا من الصواريخ الإيرانية، مؤطكدًا أن مداها يصل كل العواصم الأوروبية.

فيديو قد يعجبك



الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين في ديمونة إلى 51 شخصا
شئون عربية و دولية

الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين في ديمونة إلى 51 شخصا
الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
شئون عربية و دولية

الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
17 صورة.. نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم وينشرون صورا مع أمهاتهم
زووم

17 صورة.. نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم وينشرون صورا مع أمهاتهم
حرب إيران وأمريكا بعد 22 يومًا.. كيف يقترب الخطر أكثر من مائدة طعامك؟
شئون عربية و دولية

حرب إيران وأمريكا بعد 22 يومًا.. كيف يقترب الخطر أكثر من مائدة طعامك؟
مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية

