حزب الله يعلن استهدافات صاروخية ومسيرات لمواقع وتجمعات إسرائيلية

كتب : عبدالله محمود

05:41 م 21/03/2026

عناصر حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف دبابة ميركافا في محيط بلدية الناقورة جنوبي لبنان بصاروخ موجه، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.
وأضاف حزب الله في بيان اليوم السبت، أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا في محيط بلدية الناقورة جنوبي لبنان وحقق إصابة مباشرة.
وأكد حزب الله أنه استهدف بدفعة صاروخية مقر قيادة المنطقة الشمالية بمدينة صفد المحتلة للمرة الثانية.
وأشار الحزب إلى أنه استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة باستخدام المسيرات، كما تم استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بدفعة صاروخية.
وأوضح حزب الله أنه استهدف بصواريخ نوعية تجمعاً لجنود جيش إسرائيل في مدينة الخيام جنوبي لبنان.
ولفت الحزب إلى أنه عرض مشاهد من استهداف قاعدة بيت ليد التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق نتانيا بصلية من الصواريخ النوعية.

