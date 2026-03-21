أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن تعرض عدد من الجنود العاملين في مبنى عسكري بالمنطقة الوسطى لمادة الأسبستوس المسرطنة، وذلك بعد تضرر المبنى.

وفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، فقد اضطر الجنود إلى العمل بجانب المادة السامة، حيث قاموا بفرز وثائق وحراسة المنشأة دون توافر معدات وقاية مناسبة.

وتُعتبر مادة الأسبستوس من المواد المسرطنة الخطيرة، والتي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة في الرئة وأورام سرطانية في حالة التعرض المطول أو غير المحمي.