إعلان

إسرائيل: جنود يتعرضون لمادة “الأسبستوس” المسرطنة بعد تضرر مبنى عسكري

كتب : محمد أبو بكر

02:45 م 21/03/2026 تعديل في 02:46 م

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن تعرض عدد من الجنود العاملين في مبنى عسكري بالمنطقة الوسطى لمادة الأسبستوس المسرطنة، وذلك بعد تضرر المبنى.

وفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، فقد اضطر الجنود إلى العمل بجانب المادة السامة، حيث قاموا بفرز وثائق وحراسة المنشأة دون توافر معدات وقاية مناسبة.

وتُعتبر مادة الأسبستوس من المواد المسرطنة الخطيرة، والتي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة في الرئة وأورام سرطانية في حالة التعرض المطول أو غير المحمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران جيش الاحتلال مادة الأسبستوس المسرطنة

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان