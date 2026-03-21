نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل، هجومًا صباح السبت على منشأة نطنز النووي، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مركز نظام السلامة النووية الإيراني أجرى تحقيقات فنية وخبراتية لتقييم احتمالية انتشار التلوث الإشعاعي في محيط المنشأة، مؤكدًا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب للمواد المشعة، وأن الوضع لا يشكل خطرًا على سكان المناطق المحيطة، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

نطنز.. قلب المفاوضات النووية

تأسست منشأة نطنز عام 2002 ضمن برنامج إيران النووي، وأصبحت لاحقًا محور المفاوضات الدولية بشأن الاتفاق النووي.

وتضم المنشأة قاعات لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض مصممة لتحمل الهجمات الجوية، بالإضافة إلى منشآت فوق الأرض.

وتُستخدم المنشأة لتشغيل آلاف أجهزة الطرد المركزي، بما في ذلك نماذج متقدمة مثل IR-6، ما يجعلها من الأهداف الحساسة على الصعيدين الأمني والدبلوماسي.