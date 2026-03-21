إيران: سنصنع مفاجأة لـ"ترامب" تجعله عاجزًا حتى عن إخراج توابيت جنوده من أرضنا

كتب : محمد أبو بكر

12:15 م 21/03/2026 تعديل في 12:18 م

إيران

كشف مصدر عسكري إيراني، أن أي محاولة لشن هجوم بري داخل الأراضي التابعة لإيران تُعد تجاوزًا واضحًا لـ”الخطوط الحمراء”، مؤكدًا أن طهران سبق وأن ردت على كل تحرك معادٍ بمفاجآت ميدانية، وأن هذا النهج سيستمر في حال تكرار أي تصعيد.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات العسكرية، بما في ذلك العمليات البرية، مع التأكيد على أن الرد لن يكون تقليديًا، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

تهديد مباشر لترامب.. “مفاجأة كبرى” في حال التصعيد

ووجه المصدر العسكري، تهديدًا مباشرًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا:"إذا ارتكب أي حماقة في هذا الصدد، سنصنع له مفاجأة تجعله عاجزًا حتى عن إخراج توابيت جنوده من أرضنا".

وقال: ردًا على شن الحرب ضد الشعب واغتيال القائد الشهيد للثورة، اندلعت حرب إقليمية؛ وعندما استُهدفت بنيتنا التحتية للطاقة، تعطلت كافة البنى التحتية للطاقة في المنطقة.

تحذير شديد للإمارات.. السواحل تحت التهديد

وحذر المصدر من أن أي ضرر قد يلحق بالجزر الإيرانية سيقابله رد يمتد إلى المناطق الساحلية الإماراتية، ومدنًا رئيسية مثل دبي وأبوظبي قد تكون ضمن نطاق التأثيرات المحتملة لأي تصعيد عسكري.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج ترامب

