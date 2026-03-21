ارتفعت معدلات البحث والتساؤل عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي عن من هو الدكتور السيد عبدالباري؟ وذلك بعد الدعاء الذي أثار حالة من الجدل خلال خطبته في صلاة عيد الفطر2026.

ما هو الدعاء الذي أثار الجدل في صلاة عيد الفطر 2026؟

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس الجمعة صلاة عيد الفطر بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور واسع من كبار رجال الدولة والقيادات السياسية والدينية.

واستمع الرئيس السيسي إلى خطبة العيد التي ألقاها الدكتور السيد عبد الباري، والتي تضمنت تهنئة للرئيس والشعب المصري بالمناسبة، إلى جانب الإشادة بما تشهده البلاد من أمن واستقرار وعمران.

إلا أن دعاءً ورد خلال الخطبة، وتم بثه على الهواء مباشرة، لفت الأنظار وأثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثيرين للبحث عن شخصية الخطيب ومسيرته.

وجاء في الدعاء: "اللهم يا رب بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر الكامن فيها، لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك"، وهو ما أثار حالة من الجدل.

من هو الدكتور السيد عبدالباري؟

يشغل الدكتور السيد عبدالباري حاليًا منصب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بعد تكليفه مؤخرًا من قبل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، خلفًا للشيخ خالد خضر.

ويعتبر من القيادات البارزة في العمل الدعوي، إذ شغل عددًا من المناصب المهمة داخل الوزارة، من بينها وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، ومدير عام المراكز الثقافية والعلاقات الخارجية، ومدير عام الإرشاد الديني.

وينتمي "عبدالباري" إلى محافظة الدقهلية، وبرز اسمه كأحد الأئمة والخطباء في المساجد الكبرى، إذ عمل إمامًا وخطيبًا بمسجد الثورة بمصر الجديدة، ومسجد المشير طنطاوي، وألقى العديد من خطب الجمعة والعيد بحضور الرئيس.

ويتمتع بحضور إعلامي ملحوظ، من خلال مشاركته في عدد من البرامج الدينية على القنوات الفضائية، إلى جانب عمله مستشارًا دينيًا لنقابة الإعلاميين.

ويُعرف الدكتور السيد عبدالباري بخطابه الذي يجمع بين الطابع الديني والبعد الوطني، فضلًا عن خبرته الإدارية في إدارة قطاعات الدعوة والمراكز الثقافية داخل وزارة الأوقاف، إذ يواصل العمل على تطوير المنظومة الدعوية، وتعزيز دورها في نشر الوعي الديني وبناء الإنسان.

