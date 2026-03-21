تفاصيل أماكن سقوط الأمطار في ثاني أيام عيد الفطر 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية، مشيرةً إلى تكاثر السحب الممطرة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الرياح تنشط على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الجوية، مع توقعات بتغيرات مستمرة خلال الساعات المقبلة.

