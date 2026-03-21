أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تحذيرًا عاجلًا دعا فيه المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة داخل الإمارات العربية المتحدة إلى مغادرتها فورًا، محذرًا من أنها قد تصبح هدفًا في المستقبل القريب.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان، السبت، أن هذا التحذير يأتي "نظرًا لاستخدام هذه المنطقة في أعمال ضد الجزر الإيرانية"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يجعل المدينة عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه يُطلب من جميع السكان مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن عبر المسارات المحددة، لافتًا إلى أن السلطات الإيرانية كانت قد وجهت تحذيرات متكررة إلى قيادات الدول المعنية بشأن ما وصفته بـ"المسار الخطير".