إيران تدعو المقيمين في رأس الخيمة بالإمارات للمغادرة فورا

كتب : محمد أبو بكر

03:51 ص 21/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تحذيرًا عاجلًا دعا فيه المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة داخل الإمارات العربية المتحدة إلى مغادرتها فورًا.


أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تحذيرًا عاجلًا دعا فيه المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة داخل الإمارات العربية المتحدة إلى مغادرتها فورًا، محذرًا من أنها قد تصبح هدفًا في المستقبل القريب.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان، السبت، أن هذا التحذير يأتي "نظرًا لاستخدام هذه المنطقة في أعمال ضد الجزر الإيرانية"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يجعل المدينة عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه يُطلب من جميع السكان مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن عبر المسارات المحددة، لافتًا إلى أن السلطات الإيرانية كانت قد وجهت تحذيرات متكررة إلى قيادات الدول المعنية بشأن ما وصفته بـ"المسار الخطير".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: ترتيب المخاطر الإسرائيلي يبدأ بإيران ثم مصر
أخبار مصر

سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: ترتيب المخاطر الإسرائيلي يبدأ بإيران ثم مصر
"بينهم شريف ومرعي".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال
رياضة محلية

"بينهم شريف ومرعي".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال
أحدث ظهور.. شيرين عبد الوهاب تغني مع ابنتها هنا
زووم

أحدث ظهور.. شيرين عبد الوهاب تغني مع ابنتها هنا

بـ "صور من الكواليس"..بسنت أبو باشا تحتفل بنجاح مسلسل "حكاية نرجس"
زووم

بـ "صور من الكواليس"..بسنت أبو باشا تحتفل بنجاح مسلسل "حكاية نرجس"
مأساة في المنوفية.. أب يلحق بطفليه بحادث تسرب غاز بالمنوفية
أخبار المحافظات

مأساة في المنوفية.. أب يلحق بطفليه بحادث تسرب غاز بالمنوفية

بين "خرج" إيران ونفط الخليج.. هل يقفز البرميل إلى 200 دولار ويقود العالم إلى الركود؟