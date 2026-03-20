أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن تصفية "إسماعيل أحمدي"، المسؤول الرفيع بجهاز الاستخبارات في قوات "البسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية استهدفت العاصمة طهران.

تأكيد مقتل "أحمدي" بعد أيام من الصمت

جاء "التأكيد الإسرائيلي" بعد أيام من الغارة الجوية التي استهدفت العاصمة طهران يوم الإثنين الماضي، والتي أسفرت أيضا عن مقتل قائد قوات "البسيج"، غلام رضا سليماني.

دوره في "العمليات" وقمع الاحتجاجات

اتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان رسمي، أحمدي بلعب دور مركزي في "تخطيط وتنفيذ الهجمات" التي تقوم بها قوات البسيج.

وأشار البيان إلى أن القتيل كان "عنصرا محوريا" في عمليات قمع الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها إيران مطلع العام الجاري، مؤكدا بلهجة وعيد: "الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد قادة النظام الإيراني".

صمت طهران واعتراف سابق

فيما أكدت طهران، في وقت سابق، مقتل قائد المنظمة "غلام رضا سليماني"، إلا أنها لم تُصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن تأكيدات إسرائيل حول مقتل رئيس جهاز الاستخبارات "إسماعيل أحمدي"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتُعد هذه الضربة واحدة من أقوى الضربات الاستخباراتية التي وجهها الاحتلال لقلب العاصمة الإيرانية، مستهدفا "الهيكل القيادي" لأكبر قوة شبه عسكرية في البلاد.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.