ليلة سقوط أباطرة الهيدرو.. الأمن يصادر 3.5 طن مخدرات في الإسماعيلية

كتب : علاء عمران

08:19 م 20/03/2026

ضبط مخدرات بقيمة 270 مليون جنيه داخل مخزن بالإسماعيلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة استباقية لبؤرة إجرامية شديدة الخطورة تخصصت في جلب وتهريب المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها بمحافظة الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط عناصر البؤرة في نشاط واسع لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإعدادها للتوزيع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف البؤرة وضبط مخزن كائن بالظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وعُثر بداخله على 3.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة بين الحشيش والهيدرو.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 270 مليون جنيه، في واحدة من الضربات الأمنية الكبيرة التي تستهدف تجفيف منابع الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية ضبط مواد مخدرة الإسماعيلية القنطرة شرق مكافحة المخدرات

