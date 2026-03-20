نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة استباقية لبؤرة إجرامية شديدة الخطورة تخصصت في جلب وتهريب المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها بمحافظة الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط عناصر البؤرة في نشاط واسع لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإعدادها للتوزيع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف البؤرة وضبط مخزن كائن بالظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وعُثر بداخله على 3.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة بين الحشيش والهيدرو.

مخدرات بملايين

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 270 مليون جنيه، في واحدة من الضربات الأمنية الكبيرة التي تستهدف تجفيف منابع الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.