الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا

كتب : محمود الطوخي

06:35 م 20/03/2026

حلف شمال الأطلسي (الناتو)

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" انسحاب بعثته الاستشارية من العراق ونقل المئات من الأفراد المشاركين فيها إلى أوروبا.

وجاءت خطوة انسحاب الناتو عقب سلسلة هجمات شنتها إيران على قوات أخرى متواجدة في قواعد بريطانية وفرنسية وإيطالية في شمال العراق، بالتزامن مع التوترات الإقليمية والعمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

تصريحات حول انسحاب الناتو من العراق

وأكد القائد الأعلى للناتو الجنرال أليكسوس جرينكويتش أن آخر القوات غادرت بالفعل يوم الجمعة، موجها الشكر لحكومة العراق وحلفائها الذين ساهموا في نقل القوات بأمان، كما أشاد بالقوات المشاركة في المهمة واصفا إياهم بأنهم "المحترفين الحقيقيين".

مهام ما قبل انسحاب الناتو من العراق

وانطلقت هذه المهمة غير القتالية في عام 2018 إبان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تقديم المشورة لرئيس الأمن القومي العراقي ووزارتي الدفاع والداخلية والشرطة، بشأن كيفية تطوير وبناء مؤسسات وقوات أمنية فعالة، حيث تركزت جهود تلك البعثة في الغالب داخل منطقة بغداد.

وعقب الانتهاء من انسحاب الناتو من العراق، تقرر أن تدار المهمة الاستشارية في الوقت الراهن انطلاقا من مقر الحلف في مدينة نابولي في إيطاليا.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
شئون عربية و دولية

الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة
"السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى وحركة المعتمرين في عيد الفطر
أخبار مصر

"السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى وحركة المعتمرين في عيد الفطر
"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
نصائح طبية

"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
قبل مواجهة برشلونة.. اتحاد الكرة يوجه رسالة للسفير الإسباني بشأن تأشيرات
رياضة محلية

قبل مواجهة برشلونة.. اتحاد الكرة يوجه رسالة للسفير الإسباني بشأن تأشيرات

