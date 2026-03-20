أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" انسحاب بعثته الاستشارية من العراق ونقل المئات من الأفراد المشاركين فيها إلى أوروبا.

وجاءت خطوة انسحاب الناتو عقب سلسلة هجمات شنتها إيران على قوات أخرى متواجدة في قواعد بريطانية وفرنسية وإيطالية في شمال العراق، بالتزامن مع التوترات الإقليمية والعمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

تصريحات حول انسحاب الناتو من العراق

وأكد القائد الأعلى للناتو الجنرال أليكسوس جرينكويتش أن آخر القوات غادرت بالفعل يوم الجمعة، موجها الشكر لحكومة العراق وحلفائها الذين ساهموا في نقل القوات بأمان، كما أشاد بالقوات المشاركة في المهمة واصفا إياهم بأنهم "المحترفين الحقيقيين".

مهام ما قبل انسحاب الناتو من العراق

وانطلقت هذه المهمة غير القتالية في عام 2018 إبان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تقديم المشورة لرئيس الأمن القومي العراقي ووزارتي الدفاع والداخلية والشرطة، بشأن كيفية تطوير وبناء مؤسسات وقوات أمنية فعالة، حيث تركزت جهود تلك البعثة في الغالب داخل منطقة بغداد.

وعقب الانتهاء من انسحاب الناتو من العراق، تقرر أن تدار المهمة الاستشارية في الوقت الراهن انطلاقا من مقر الحلف في مدينة نابولي في إيطاليا.