إعلان

ضبط ميكروباص بعد مشاجرة كلامية مع راكب بسبب الأجرة بالمنوفية

كتب : علاء عمران

10:16 م 20/03/2026

ضبط ميكروباص رحلات بسبب خلاف الأجرة مع راكب في الم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الجمعة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من ممارسات غير قانونية لقائد سيارة أجرة بمحافظة المنوفية.

نجحت القوات في رصد واقعة تحصيل مبالغ مالية أزيد من التعريفة المقررة بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين وضمان حماية المواطنين بانتظام قانونيًا لضمان سلامة الأرواح.

ضبط السائق ومخالفة تعريفة الركوب

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحريات الأمنية بمديرية أمن المنوفية نجحت في تحديد وضبط السيارة "ميكروباص رحلات" وقائدها المقيم بدائرة مركز شرطة أشمون.

وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب نتيجة نشوب خلافات الأجرة حول القيمة المقررة، مما استوجب التدخل الأمني السريع لفرض الانضباط المروري في الميادين بجميع أنحاء البلاد بانتظام قانونيًا لضمان السيطرة الأمنية.

خلافات الأجرة

أقر المتهم بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المنوفية تعريفة الركوب مركز أشمون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

أول تعليق من رامز جلال على حلقة لقاء الخميسي في "رامز ليفل الوحش"
أخبار مصر

رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية بالرقم القومي
زووم

بعد تألقها في "علي كلاي".. من هي يارا السكري التي طاردتها شائعة الارتباط
شئون عربية و دولية

"ترامب أُجبر على ضرب إيران".. مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي السابق يكشف
أخبار مصر

بعد العاصفة الترابية.. الأرصاد تعلن موعد التحسن في الأحوال الجوية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة