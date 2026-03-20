ضبط ميكروباص رحلات بسبب خلاف الأجرة مع راكب في الم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الجمعة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من ممارسات غير قانونية لقائد سيارة أجرة بمحافظة المنوفية.

نجحت القوات في رصد واقعة تحصيل مبالغ مالية أزيد من التعريفة المقررة بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين وضمان حماية المواطنين.

ضبط السائق ومخالفة تعريفة الركوب

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحريات الأمنية بمديرية أمن المنوفية نجحت في تحديد وضبط السيارة "ميكروباص رحلات" وقائدها المقيم بدائرة مركز شرطة أشمون.

وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب نتيجة نشوب خلافات الأجرة حول القيمة المقررة، مما استوجب التدخل الأمني السريع.

خلافات الأجرة

أقر المتهم بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.







