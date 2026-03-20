إقبال كبير على حديقة الأزهر.. والأطفال أبطال المشهد في عيد الفطر 2026

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، حملة "عيد واطمن" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2026.

جاء ذلك في إطار استمرار تفعيل خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان".

نشر الفرق الطبية في الميادين والأماكن الحيوية في عيد الفطر 2026

وأكدت "الهيئة" في بيانها، نشر الفرق الطبية في الميادين والأماكن الأكثر ارتيادًا والمساجد خلال صلاة العيد، إلى جانب الدفع بالفرق المتنقلة، بهدف تأمين تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال احتفالات فترة العيد، وضمان الاستجابة السريعة لكافة الحالات الطارئة، بما يحقق استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، في هذا السياق، أن الهيئة أطلقت حملات لطرق الأبواب، إلى جانب انتشار الفرق الطبية المتنقلة، لتوصيل أدوية الأمراض المزمنة إلى منازل المواطنين غير القادرين على التوجه إلى أقرب وحدة أو مركز صحة أسرة، بما يضمن حصولهم على العلاج اللازم دون عناء.

رئيس "الرعاية الصحية": توفير الأدوية والخدمات الأساسية

وأضاف "السبكي" أن الهيئة حرصت على توفير أرصدة كافية من الأدوية بجميع الوحدات والمراكز الطبية، مع التأكيد على انتظام صرف أدوية الأمراض المزمنة دون تأخير أو انقطاع، إلى جانب استمرار تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأمصال ومضادات السموم بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بما يعزز جاهزية الفرق الطبية للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، خاصة خلال فترات الأعياد.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين خلال فترات الأعياد، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية داخل جميع منشآتها، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

