سوريا عن أسباب الهجمات الإسرائيلية: ذرائع واهية وأعذار ملفقة

كتب : محمود الطوخي

06:09 م 20/03/2026 تعديل في 06:14 م

وزارة الخارجية السورية

أدانت وزارة الخارجية السورية الضربات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية العسكرية في جنوب البلاد يوم الجمعة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي صرح بأن هذه الهجمات جاءت للتحرك بهدف حماية أفراد الأقلية الدرزية، في أعقاب هجمات شنتها القوات الحكومية السورية.

موقف الخارجية من الضربات الإسرائيلية بسوريا

وأكدت الخارجية السورية أن إسرائيل تتصرف بناء على "ذرائع واهية وأعذار ملفقة"، معتبرة أن ذلك يمثل "استمرار لسياستها في التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، في حين لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جراء تلك الغارات.

السياق الميداني وتأثير الضربات الإسرائيلية بسوريا

وشهدت محافظة السويداء خلال الأيام الأخيرة اشتباكات متفرقة بين جماعات درزية وقوات النظام السوري.

وتعود جذور التوتر إلى العام الماضي، حيث اشتبكت جماعات مسلحة تابعة للزعيم الدرزي حكمت الهجري مع قبائل بدوية محلية في المنطقة.

ودفع هذا النزاع القوات الحكومية للتدخل، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، ومعظمهم من الدروز.

ومنذ ذلك الحين، تجمعت مجموعة من الميليشيات تحت قيادة حكمت الهجري، مما أدى إلى إنشاء منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في مساحات واسعة من المحافظة، بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

