أطلق المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، شعار العام الشمسي الجديد 1405 تحت مسمى "اقتصاد المقاومة في ظل الوحدة الوطنية والأمن القومي"، مؤكدا أن البلاد تجاوزت عاما كان الأصعب في تاريخها الحديث بعد مواجهة ثلاث جبهات عسكرية وأمنية متزامنة.

كواليس "الحروب الثلاث"

كشف خامنئي، في خطاب بمناسبة عيد "النوروز"، اليوم الجمعة، عن تفاصيل ما وصفه بـ "المؤامرات" التي استهدفت النظام العام الماضي، بدأت بـ "حرب يونيو" التي شنها الاحتلال الصهيوني بمساعدة أمريكية واغتال خلالها قادة وعلماء، تلتها "محاولة انقلاب" في يناير الماضي استغلت الأزمات الاقتصادية لإثارة الفوضى، وصولا إلى "الحرب الحالية" التي استهدفت رأس النظام وكبار القادة العسكريين.

وأوضح المرشد الإيراني، أن العدو توهم أن اغتيال الرموز سيؤدي إلى "تجزئة إيران" وبث الرعب في قلوب الشعب، لكنه اصطدم بخط دفاعي صلب امتد من المساجد إلى الميادين، مما أصاب قادة الاستكبار بحالة من "التخبط والضعف الإدراكي" تجلت في تصريحاتهم المتناقضة مؤخرا.

"جولات التاكسي" والاعتراف بالأزمة

وفي لفتة إنسانية، أقرّ خامنئي بالأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون، كاشفا عن قيامه بجولات سرية قائلا: "كنت أستقل سيارة أجرة (تاكسي) بهيئة غير معروفة في شوارع طهران لأستمع مباشرة لانتقادات الناس ومطالبهم".

وأضاف مجتبى: "وجدت أن الكثير من انتقادات الشارع حول الإدارة والاقتصاد محقة، ونحن بصدد إطلاق نسخة علاجية خبيرة وشاملة للأزمات المعيشية قريبا"، معتبرا أن تحسين رفاهية المواطن هو "نقطة الارتكاز" في مواجهة الحرب الاقتصادية الخارجية.

هجمات عمان وتركيا.. "راية مزيفة"

على الصعيد الإقليمي، نفى مجتبى خامنئي بشكل قاطع تورط القوات المسلحة الإيرانية أو "محور المقاومة" في الهجمات الأخيرة التي وقعت في سلطنة عمان وتركيا، واصفاً إياها بـ "خدعة الراية المزيفة" التي نفذها الكيان الصهيوني للوقيعة بين طهران وجيرانها الذين تربطها بهم علاقات طيبة.

رسائل للجوار والداخل

دعا المرشد الإيراني دولتي الجوار "أفغانستان وباكستان" إلى تعزيز الروابط ونبذ الخلافات لـ "رضا الله ومنع شق عصا المسلمين"، مؤكدا استعداد طهران للقيام بأي دور لتقريب وجهات النظر بين البلدين الشقيقين.

واختتم مجتبى خامنئي، رسالته بمطالبة وسائل الإعلام المحلية بالابتعاد عن التركيز على "نقاط الضعف" التي قد يستغلها العدو لضرب الوحدة الوطنية، داعيا الشعب إلى التمسك بالوحدة كشرط أساسي لتحقيق النصر في العام الجديد، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.