كتب- محمود الطوخي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الاثنين، إن خرائط موقع"فلايت رادار 24" رصدت اليوم مغادرة 15 طائرة أمريكية من القواعد العسكرية في إسبانيا، وتحديدا من قاعدتي "روتا" و"مورون"، منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

سيادة القواعد العسكرية في إسبانيا

وأكد وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد لن تسمح باستخدام القواعد العسكرية في إسبانيا لشن هجمات ضد طهران، وهو العمل الذي أدانته الحكومة الإسبانية رسميا.

وشدد ألباريس في تصريحات لقناة "تيليسينكو"، على أن هذه المنشآت تخضع للسيادة الإسبانية رغم تشغيلها المشترك مع واشنطن، موضحا أنها لم تُستخدم في هذه العملية ولن تُستخدم في أي نشاط لا يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

موقف الحكومة من هجوم إيران

ويأتي ذلك بالتزامن، مع إدانة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الشديدة للأعمال الأمريكية الإسرائيلية في إيران، مما جعل إسبانيا حالة استثنائية في المنطقة قد تزيد من توتر علاقتها مع واشنطن.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن بريطانيا رفضت في البداية السماح باستخدام قواعدها، قبل أن يسمح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بذلك يوم الأحد تحت بند "الدفاع الجماعي عن النفس".

أنواع طائرات أمريكية رُصدت بالميدان

وأوضحت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، أن الطائرات الأمريكية المغادرة كانت متمركزة بشكل دائم في البلاد، وهي في الأساس طائرات تزويد بالوقود جوا، ومن بينها طراز بوينغ "KC-135" المعروف باسم "ستراتوتانكر".

وأظهرت بيانات التتبع أن 9 طائرات تزويد بالوقود انطلقت يوم الأحد من قاعدة "مورون" الجوية باتجاه ألمانيا، بينما هبطت 7 طائرات على الأقل في قاعدة "رامشتاين" الجوية الألمانية.

مسارات طائرات أمريكية من قاعدة روتا

وبيّنت خرائط"فلايت رادار 24" انطلاق رحلتين من قاعدة "روتا" البحرية باتجاه جنوب فرنسا، بالإضافة إلى 4 رحلات جوية أخرى غادرت الموقع نفسه دون عرض مسارها على أنظمة التتبع.

وتستمر المتابعة الدقيقة لنشاط "القواعد العسكرية في إسبانيا" لضمان الالتزام ببنود الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة في ظل التصعيد العسكري الراهن بالشرق الأوسط.

