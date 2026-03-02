

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه قائمة تضم 3 أسماء لقيادة إيران بعدما شنّ مع إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران.

وصرّح ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن لديه 3 مرشحين جيدين جدا لقيادة إيران، لكنه لم يذكر أسماءهم، مضيفا: "لن أكشف عنهم الآن لننجز المهمة أولا".

كان ترامب قد قال في كلمة، إن العمليات العسكرية ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف.

وأوضح ترامب: "ضربنا مئات الأهداف بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي و9 سفن بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".

وتابع: "أحث الحرس الثوري والجيش الإيراني والشرطة على إلقاء السلاح للحصول على حصانة أو مواجهة الموت المحتوم".

وأكد ترامب مقتل 3 من جنود الجيش الأميركي في العمليات ضد إيران، مضيفا "من المرجح سقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الأميركيين".

ودعا ترامب الإيرانيين إلى اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم، مضيفا متحدثا إليهم الولايات المتحدة تقف معكم.

كشف ترامب عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القتال قد يستمر خلال الأسابيع الأربعة القادمة، وفقا لسكاي نيوز.