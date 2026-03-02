إعلان

إخلاء المناطق فورًا.. جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلًا لسكان 53 بلدة جنوب لبنان

كتب : مصراوي

04:57 ص 02/03/2026

جنوب لبنان

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، إنذارا عاجلا موجها إلى سكان 53 بلدة في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء مناطقهم فورا، تمهيدا لشن غارات تستهدف ما وصفه بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله".

قال الجيش في بيان مقتضب، إن القصف المرتقب سيطال منشآت وبنى عسكرية للحزب، داعيا المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع التي يشتبه باستخدامها لأغراض عسكرية.

وحذر الجيش الإسرائيلي من التواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية.

والقرى والمناطق المذكورة في النداء هي: "صربا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بفلية، باربيش، ارزون، قلوية، الشهابية (طير زينا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافة، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عينتا الجبل (الزرط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميمة، عينترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناتا، حانوبة، جناتا، برج الشمالي، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، دروس (بعلبك)، ميس الجبل".

وطالب الجيش بإخلاء البيوت فورا والابتعاد عن القرى لمسافة كيلومتر على الأقل إلى أراض مفتوحة.

يأتي هذا التطور في ظل تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية، بعد تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل خلال الساعات الماضية، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وارتفاع منسوب المخاطر على المدنيين في القرى الحدودية.

واستهدفت طائرات إسرائيلية بلدتي الشهابية والسلطانية بالإضافة إلى عدة بلدات في قضاء النبطية.

وأطلقت طائرة أباتشي إسرائيلية النار على بلدة يارون في جنوب لبنان.

وتعرضت المنطقة الحدودية لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف.

وشهد جنوب لبنان والبقاع حركة نزوح كبيرة من عشرات القرى والبلدات بعد تحذيرات الجيش باستهدافها، وفقا لروسيا اليوم.

جنوب لبنان إخلاء جنوب لبنان جيش الاحتلال لبنان الآن قصف إيران الآن

