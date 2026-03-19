أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، الخميس، نجاح إسرائيل في تدمير قدرات إيران على تصنيع الأسلحة الصاروخية والنووية بعد مرور 20 يوما من اندلاع الحرب.

نهاية قدرات إيران الصاروخية والنووية

وأوضح نتنياهو أنه يمكنه تبشير الإسرائيليين بنهاية قدرات إيران على تصنيع أي أسلحة صاروخية أو نووية، مؤكدا في الوقت نفسه أن حكومته تعمل على تدمير إمكانيات طهران في تصنيع الصواريخ واليورانيوم وأنها تنجح في تحقيق ذلك.

وأشار نتنياهو، إلى أن طهران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع الصواريخ الباليستية بعد مرور 20 يوما من الحرب.

استهداف قادة النظام وتدمير قدرات إيران البحرية في قزوين

وصرح نتنياهو بأنه أصدر تعليمات واضحة إلى جيش الاحتلال وجهاز الموساد الإسرائيليين باستهداف مسؤولي النظام الإيراني حتى في الشوارع، مضيفا: "قواتنا تهاجم طهران من الجو كما تستهدف قياداتهم تحت الأرض ومن البحر".

وفيما يتعلق بقدرات إيران البحرية، أكد نتنياهو تدمير الأسطول الإيراني في بحر قزوين أمس.

تغيير الشرق الأوسط بعد ضرب قدرات إيران

وذكّر رئيس حكومة الاحتلال، بأنه تعهد بتغيير الشرق الأوسط وأن إسرائيل فعلت ذلك بالفعل وباتت قوة عظمى إقليمية، مدعيا أنه كان لدى طهران آلاف الصواريخ الباليستية وكانت تتوعد بإسقاط الأبراج الإسرائيلية لكن ما يسقط الآن هي أبراج طهران وبيروت.

وحول الوضع الداخلي في طهران، قال إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج.

الجبهة الداخلية في ظل تدمير قدرات إيران

وتطرق نتنياهو إلى الوضع الداخلي الإسرائيلي، قائلا: "أعلم أنه من الصعب بقاء الإسرائيليين في الملاجئ".

وأوضح نتنياهو، أن التزام الإسرائيليين بالبقاء في الملاجئ المحصنة يوفر للحكومة والجيش دعم كبير في العمليات العسكرية، مطالبا الشعب الإسرائيلي بأن يكون صلب خلال الأيام المقبلة.