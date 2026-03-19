وزير الدفاع الأمريكي: انتصرنا بشكل حاسم وسننهي المهمة في إيران قريبا

كتب : وكالات

02:45 م 19/03/2026

بيت هيجسيث

صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بأن الولايات المتحدة "تنتصر" في الحرب ضد إيران بشكل حاسم، مؤكدًا أن أهدافها في الصراع لم تتغير وتسير وفق المخطط.

وقال وزير الحرب الأمريكي خلال مؤتمرا صحفيا في البنتاجون الخميس: "نحن نقاتل من أجل الفوز، ونحن ننتصر وفق شروطنا ووفق أهدافنا".

وأضاف وزير الحرب الأمريكي، أن أكثر من 7,000 هدف تم استهدافه داخل إيران، بما في ذلك بنيتها التحتية العسكرية، منذ بدء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنهي المهمة في إيران قريبا.

وفي السياق ذاته، يُعقد حاليًا مؤتمر صحفي في البنتاجون بقيادة وزير الحرب بيت هيجسيث، في ظل تصعيد كبير في وتيرة الحرب.

وتوعدت إيران في وقت سابق، بتصعيد هجماتها ضد البنية التحتية للطاقة في الخليج إذا تعرضت منشآتها لمزيد من الاستهداف، مؤكدة أن أي هجوم جديد سيقابل برد أشد قد يصل إلى التدمير الكامل.

