قال وزير الإعلام المصري ضياء رشوان، إن موقف القاهرة ثابت على خطين متوازيين، وهو إدانة أي اعتداء على الدول العربية الشقيقة والسعي المتواصل لخفض التصعيد.

الرئيس السيسي يرفض العدوان الإيراني على دول الخليج

وأضاف الوزير، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى يرفض العدوان الإيراني على الدول الخليجية.

وأشار رشوان، إلى أنه يتواصل يوميا مع القادة العرب في الخليج والعراق والأردن، مؤكدًا أن "التصعيد الذي حدث اليوم ينذر بخطر شديد على العالم بشأن إمدادات الطاقة".

القاهرة تواصل جهودها لخفض التصعيد

وأوضح ضياء رشوان أن القاهرة تواصل جهودها مع جميع الأطراف لخفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدًا أن مصر تتضامن بشكل كامل مع الدول الخليجية في العدوان الذي تتعرض له.