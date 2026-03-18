ضياء رشوان: الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى يرفض العدوان الإيراني على دول الخليج

كتب : عبدالله محمود

10:16 م 18/03/2026

الدكتور ضياء رشوان

قال وزير الإعلام المصري ضياء رشوان، إن موقف القاهرة ثابت على خطين متوازيين، وهو إدانة أي اعتداء على الدول العربية الشقيقة والسعي المتواصل لخفض التصعيد.

الرئيس السيسي يرفض العدوان الإيراني على دول الخليج

وأضاف الوزير، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى يرفض العدوان الإيراني على الدول الخليجية.

وأشار رشوان، إلى أنه يتواصل يوميا مع القادة العرب في الخليج والعراق والأردن، مؤكدًا أن "التصعيد الذي حدث اليوم ينذر بخطر شديد على العالم بشأن إمدادات الطاقة".

القاهرة تواصل جهودها لخفض التصعيد

وأوضح ضياء رشوان أن القاهرة تواصل جهودها مع جميع الأطراف لخفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدًا أن مصر تتضامن بشكل كامل مع الدول الخليجية في العدوان الذي تتعرض له.

الحرب على إيران إيران وأمريكا الهجمات الإيرانية الشرق الأوسط ضياء رشوان الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية
شئون عربية و دولية

"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية
أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
شئون عربية و دولية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
المركزي الأمريكي يتجاهل طلب ترامب ويثبت سعر الفائدة
أخبار البنوك

المركزي الأمريكي يتجاهل طلب ترامب ويثبت سعر الفائدة

ضياء رشوان: مصر لن تشارك في أي تحالف ضد أي طرف
شئون عربية و دولية

ضياء رشوان: مصر لن تشارك في أي تحالف ضد أي طرف

رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية