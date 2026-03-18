صفارات الإنذار تهز "جسر الملك فهد".. واستنفار أمني واسع في البحرين

كتب : مصطفى الشاعر

09:50 م 18/03/2026

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي صفارات الإنذار في منطقة "جسر الملك فهد" الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

إنذار في المنفذ الحيوي

ذكرت القناة، اليوم الأربعاء، أنه تم تفعيل أنظمة الإنذار "بشكل مفاجئ" في منطقة المنفذ، وسط حالة من الترقب والحذر في الممر الدولي الحيوي.

تزامن مع بلاغات بحرينية

تزامن دوي الصفارات في الجسر مع بلاغات رسمية وأمنية عن سماع أصوات إنذارات مماثلة في مناطق متفرقة داخل مملكة البحرين، حيث يأتي هذا الاستنفار في وقت تشهد فيه المنطقة نشاطا ملحوظا لأنظمة الدفاع الجوي، للتعامل مع تهديدات متزايدة تستهدف البحرين والمنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة.

تأهب الدفاعات الجوية

تعيش المنطقة حالة من "التأهب القصوى" جراء التصعيد العسكري المستمر، حيث تكرر تفعيل صفارات الإنذار لضمان أمن المنشآت الحيوية والمدنيين.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح طبيعة "التهديد المباشر" الذي أدى لتفعيل الصفارات في منطقة الجسر، بانتظار تحديثات السلطات الأمنية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

جسر الملك فهد البحرين حرب إيران إيران وأمريكا الحرب في إيران هجمات على الخليج

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
المركزي الأمريكي يتجاهل طلب ترامب ويثبت سعر الفائدة
