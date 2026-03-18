"انتقاما للاريجاني ومرافقيه".. الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل هجوم عنيف استهدف إسرائيل

كتب : مصراوي

02:58 ص 18/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

وكالات

أصدر الحرس الثوزري الإيراني فجر اليوم الأربعاء، بيانا بشأن هجوم عنيف شنه على إسرائيل، بصواريخ متعددة الرؤوس الحربية.

قالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيانها: تعرضت تل أبيب، مركز شرور الكيان الصهيوني الوحشي، في الموجة الحادية والستين من عملية الوعد الصادق 4، لقصف ناري مكثف بصواريخ "خرمشهر 4" متعددة الرؤوس الحربية، وصواريخ "قدر" متعددة الرؤوس، وصواريخ "عماد" و"خيبر شكن"، تحت رمز "يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام"، وذلك انتقاماً لدماء الشهيد الدكتور علي لاريجاني ومرافقيه".

وأضاف البيان: "أصابت صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" في هذه العملية الخاطفة وشديدة الكثافة، بنجاح أكثر من 100 هدف عسكري وأمني في قلب الأراضي المحتلة دون أي عوائق، وذلك في ظل انهيار منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات وفوق المتطورة للكيان الصهيوني".

وتابع: "وفقا للمعلومات الميدانية، وعقب هذا الهجوم الخاطف للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من تل أبيب، وأصبح السيطرة على الأوضاع وإمكانية تقديم الإغاثة من قبل القوات الداخلية أكثر صعوبة، وتُقدر الخسائر الأولية للكيان الصهيوني في هذا الهجوم بأكثر من 230 قتيلا وجريحا"، وفقا لروسيا اليوم.

الحرس الثوري الإيراني استهداف إسرائيل الحرس الثوري استهداف إسرائيل وتل أبيب

زيادة الحد الأدنى للأجور 15%.. والدولار يتراجع قبل قرار الفيدرالي (نشرة
"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
بذخائر خارقة للتحصينات.. "سنتكوم" تستهدف مواقع صواريخ إيرانية قرب مضيق هرمز
دعاء يوم 28 رمضان 2026: اللهم لا تردنا خائبين ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين
موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
