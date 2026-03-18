أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن قذيفة معادية أصابت موقع محطة بوشهر النووية في غرب إيران مساء الثلاثاء، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار داخل المنشأة.

سلامة المرافق بعد استهداف محطة بوشهر النووية

وفي بيان رسمي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، أوضحت المنظمة أن مركز السلامة النووية في البلاد أكد وقوع الحادث الميداني.

وخلص المركز في تقييمه، إلى أن الحادث لم يتسبب في "أي أضرار مالية أو فنية أو بشرية"، مشددا على أن "أي جزء من محطة الطاقة لم يتضرر" جراء هذا الهجوم.

توقيت وتداعيات استهداف محطة بوشهر النووية

وأوضحت المنظمة أن المقذوف أصاب أرض المصنع في حوالي الساعة الـ7 مساء بالتوقيت المحلي.

ولم تذكر المنظمة اسم الدولة التي تقف وراء الهجوم، والذي يأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة ترتبط بالتحركات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والسياسات التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة.

وحذرت المنظمة من خطورة هذا التطور، حيث جاء في بيانها: "إن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع جميع اللوائح الدولية المتعلقة بحصانة المنشآت النووية من الهجمات العسكرية، ويمكن أن يكون لها عواقب لا يمكن إصلاحها على المنطقة بأكملها، بما في ذلك الدول المطلة على الخليج العربي".