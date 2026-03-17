أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف أكثر من 10 مواقع تابعة لقوات الباسيج، في تطور ميداني تزامن مع إعلان إيراني باستهداف مواقع عسكرية.

وأعلن الجيش الإيراني، الثلاثاء، عن استهداف مواقع عسكرية في العاصمة طهران خلال الساعات الماضية، موضحا أن هذه الضربات تأتي في إطار عمليات متواصلة ضد وحدات قوات الباسيج.

وقالت مجموعة مراقبة مستقلة، الأسبوع الماضي، إن زيادة ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي على نقاط تفتيش قوات الباسيج الأمنية في إيران، تعد جزءا من مسعى لتقويض قدرة الدولة على احتواء الاضطرابات.

تأكيد مقتل قائد قوات الباسيج

وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية مقتل قائد قوات الباسيج الجنرال غلام رضا سليماني.

ووفقا لوكالة أنباء "ميزان" القضائية الرسمية في إيران، أكد الحرس الثوري مقتل سليماني.

وكان سليماني أحد اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين الذين أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها قتلتهم في غارات ليلية.

عقوبات دولية على قوات الباسيج

ومع ذلك، لم تؤكد وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بعد مقتل علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي كان يعتبر من أقوى الشخصيات في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، فرضوا عقوبات على سليماني بسبب دوره في المساعدة على قمع المعارضة لسنوات من خلال قوات الباسيج.