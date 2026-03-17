إعلان

السفارة الأمريكية في بغداد تتعرض لقصف صاروخي

كتب : د ب أ

08:32 م 17/03/2026

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت وسائل إعلام عراقية مساء اليوم الثلاثاء، ان مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد تعرض لقصف صاروخي.
وشوهدت السنة النيران تتصاعد من محيط المبني من جهة نهر دجلة.
ولم تعلن الجهات العراقية عن تفاصيل هذا القصف.
ومنذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الـ28 فبراير الماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ( وهي مظلة لمجموعات عراقية شيعية داعمة لإيران) عن شن هجمات على أهداف أمريكية في العراق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفارة الأمريكية بالعراق قصف السفارة الأمريكية إيران إيران وأمريكا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
تصل لـ50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا