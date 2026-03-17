ذكرت وسائل إعلام عراقية مساء اليوم الثلاثاء، ان مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد تعرض لقصف صاروخي.

وشوهدت السنة النيران تتصاعد من محيط المبني من جهة نهر دجلة.

ولم تعلن الجهات العراقية عن تفاصيل هذا القصف.

ومنذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الـ28 فبراير الماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ( وهي مظلة لمجموعات عراقية شيعية داعمة لإيران) عن شن هجمات على أهداف أمريكية في العراق.