ترامب: إيران كانت تريد تدمير إسرائيل وحربنا فخر لكل الأمريكيين

كتب : عبدالله محمود

08:13 م 17/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية تبلي بلاء حسنا في الحرب على إيران.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إيران كانت تريد السيطرة على الشرق الأوسط وإسرائيل.
وأوضح ترامب، أن إيران كانت تريد تدمير إسرائيل، لافتًا إلى "أن ارهابها كان سيمتد إلى أوروبا وحربنا ضدها اليوم فخر لكل الأمريكيين".
وأشار ترامب، إلى أن إيران تنمرت على الشرق الأوسط لمدة 47 عاما وكان يجب إيقافها، مضيفًا: "نجحنا نجاحا كبيرا في إيران واتخذت القرار الذي لم يتخذه أي رئيس أمريكي سابق".
وذكر ترامب، أن القوات الأمريكية تمكنت من قتل القادة الإيرانيين، موضحًا أن المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة الآن هي "أننا لا ندري مع من نتعامل في إيران الآن".
وأكد الرئيس الأمريكي، أن أسعار النفط ستعاود الانخفاض والاقتصاد الأمريكي متماسك.

