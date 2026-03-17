إعلان

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وضع آليات لتنفيذ الأمن الجماعي العربي

كتب : مصراوي

03:50 م 17/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحث وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سبل تعزيز الأمن القومي العربي، وذلك خلال مباحثات عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، في ختام جولة الوزير المصري بعدد من الدول العربية.

وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، أهمية بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية واضحة له، إلى جانب الشروع في ترتيبات أمنية على المستوى الإقليمي، سواء في إطار جامعة الدول العربية أو بالتعاون مع أطراف إقليمية، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تستهدف سيادة الدول العربية.

وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، معرباً عن رفض القاهرة وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف أراضي المملكة أو الدول العربية، مشدداً على أن المساس بسيادة السعودية يمثل مساساً مباشراً بالأمن القومي المصري والعربي.

وتناولت المباحثات تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث استعرض الجانبان تداعياته، وأكدا ضرورة خفض التوتر وتجنب اتساع رقعة الصراع. وحذر عبد العاطي من الاعتماد على الحلول العسكرية، معتبراً أنها لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.

كما شدد الوزيران على أهمية الوقف الفوري للاعتداءات، وتغليب المسار الدبلوماسي والحوار كخيار أساسي لتفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

وعلى الصعيد الثنائي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك، والبناء على قوة العلاقات بين البلدين، مع العمل على توسيع الشراكات الاقتصادية ودفع مجالات التعاون المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبد العاطي مصر السعودية وزير الخارجية أمريكا وإيران الحرب على إيران الحرب على الخليج

أحدث الموضوعات

اقتصاد

أخبار وتقارير

جنة الصائم

جنة الصائم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

