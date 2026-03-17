بحث وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سبل تعزيز الأمن القومي العربي، وذلك خلال مباحثات عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، في ختام جولة الوزير المصري بعدد من الدول العربية.

وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، أهمية بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية واضحة له، إلى جانب الشروع في ترتيبات أمنية على المستوى الإقليمي، سواء في إطار جامعة الدول العربية أو بالتعاون مع أطراف إقليمية، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تستهدف سيادة الدول العربية.

وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، معرباً عن رفض القاهرة وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف أراضي المملكة أو الدول العربية، مشدداً على أن المساس بسيادة السعودية يمثل مساساً مباشراً بالأمن القومي المصري والعربي.

وتناولت المباحثات تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث استعرض الجانبان تداعياته، وأكدا ضرورة خفض التوتر وتجنب اتساع رقعة الصراع. وحذر عبد العاطي من الاعتماد على الحلول العسكرية، معتبراً أنها لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.

كما شدد الوزيران على أهمية الوقف الفوري للاعتداءات، وتغليب المسار الدبلوماسي والحوار كخيار أساسي لتفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

وعلى الصعيد الثنائي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك، والبناء على قوة العلاقات بين البلدين، مع العمل على توسيع الشراكات الاقتصادية ودفع مجالات التعاون المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين.