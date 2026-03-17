الصين تعلن مساعدات إنسانية عاجلة لإيران والأردن ولبنان والعراق

كتب : د ب أ

01:56 م 17/03/2026

وزارة الخارجية الصينية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الثلاثاء، بأن الصين قررت تقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى إيران والأردن ولبنان والعراق، "من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان هذه البلدان".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لين قوله في مؤتمر صحفي دوري: "لقد سبَّبَ الصراع الدائر كوارث إنسانية مؤلمة لشعب إيران وشعوب دول أخرى بالمنطقة"، مضيفا أن "الصين تتعاطف بعمق مع شعوب هذه الدول وقلوبنا معهم".

وقال لين إن "الصين ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل تعزيز السلام ووقف إطلاق النار، والمساعدة في الإسراع باستعادة السلام والاستقرار الإقليميين، ومنع انتشار الأزمة الإنسانية".

