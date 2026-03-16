دعا مسؤول الأمن القومي الأبرز في إيران، علي لاريجاني، الدول "ذات الأغلبية المسلمة" إلى مراجعة مواقفها تجاه طهران في ظل الحرب الجارية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

رسالة لاريجاني لدول العالم الإسلامي

وفي رسالة مكتوبة بـ "اللغة العربية" على حسابه عبر موقع "إكس"، اليوم الإثنين، وجّه سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خطابه للقادة العرب والمسلمين، داعيا إياهم إلى "التفكير في مستقبل العالم الإسلامي".

تحذير من الغدر الأمريكي والعداء الإسرائيلي

قال لاريجاني في رسالته: "المواجهة اليوم قائمة بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وقوى المقاومة من جهة أخرى".

وأضاف المسؤول البارز في إيران مخاطبا القادة: "تعلمون أن أمريكا لا تفي بعهد لأحد، وأن إسرائيل هي عدو لكم.. قفوا للحظة وتأملوا في أنفسكم وفي مستقبل المنطقة، فإيران صادقة في نصحها لكم ولا تسعى للهيمنة عليكم".

انتقادات لـ "الدعم المحدود" وتأكيد الصمود

وصف لاريجاني ما تتعرض له بلاده بأنه "عدوان أمريكي صهيوني" يستهدف تفكيك الدولة الإيرانية، موجّها انتقادات لما وصفه بـ "الدعم المحدود" من الدول الإسلامية خلال هذه الأزمة.

ورغم الهجمات المستمرة، زعم لاريجاني أن الشعب الإيراني أظهر ما وصفها بـ "مقاومة وطنية وإسلامية صلبة" في وجه الضغوط.

سياق التوتر.. إدانات خليجية واستهداف للقواعد

تأتي هذه الرسالة في وقت حساس للغاية، حيث أدانت عدة دول إسلامية، من بينها "السعودية والإمارات وقطر والبحرين"، الضربات الإيرانية التي استهدفت أراضيها منذ اندلاع الصراع قبل أكثر من أسبوعين. وفي المقابل، تواصل طهران تأكيدها على "استمرار ضرب المواقع" التي تقول إنها مرتبطة بالقواعد الأمريكية في المنطقة، مما يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي والأمني.