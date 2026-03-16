حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من أن السكان جنوب نهر الليطاني لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم حتى يتم استعادة الأمن لسكان شمال إسرائيل.

إسرائيل تهدد حكومة لبنان من الاستيلاء على أرضيها

وهدد كاتس فى بيان اليوم الاثنين، أن إسرائيل قد تستولي على أراضٍ إذا أخفقت الحكومة اللبنانية في منع حزب الله من إطلاق النار على المدن الإسرائيلية ونزع سلاح الميليشيات، بحسب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024.

جيش الاحتلال يقصف مبنى تابع لحزب الله

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن السلاح الجوي الإسرائيلي، قصف مبنى عسكري تابع لحزب الله، حيث تم رصده خلال مطلع الأسبوع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المتحدث القول: "عثرت القوات داخل المبنى على كميات كبيرة من المعدات القتالية، تشمل عشرات الصواريخ والعبوات الناسفة والأسلحة".

وكان المتحدث الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، أن قواته بدأت عملية برية "مركزة" في جنوب لبنان، خلال الأيام الماضية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المتحدث القول: "بدأت قوات الفرقة 91 خلال الأيام الماضية، عملية برية مركزة تستهدف مواقع رئيسية في جنوب لبنان، لتوسيع منطقة الدفاعات الأمامية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني إن الجيش يعمل الآن في مناطق لم يستهدفها من قبل.

ورفض الجيش تحديد المواقع المعنية بدقة، لكنه قال إن حزب الله يشكل تهديدًا للسكان المدنيين في إسرائيل من تلك المناطق.

وأضاف المتحدث، إن الجيش لم يقرر بعد إذا كان سيسعى للاحتفاظ بالمواقع الجديدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات مدفعية وغارات جوية قبل تقدم القوات "للحد من التهديدات في منطقة العمليات".

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن هذه الخطوة قد تشير إلى نية الحكومة الإسرائيلية توسيع منطقة عازلة لها في الجنوب اللبناني.